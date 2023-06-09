Министерство Обороны опубликовало кадры подбитой военной техники НАТОвского образца, переданного Украине для контрнаступления. На кадрах отчетливо можно увидеть подбитый немецкий танк Leopard-2 и несколько американских боевых машин М2 Bradley, часть которых была полностью сожжена, а часть брошена с незначительными повреждениями вооруженными силами Украины.
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Сделанные ранее снимки не могли похвастаться высоким качеством, так как производились в самый разгар боя и снимались на большом расстоянии беспилотным летательным аппаратом от самого эпицентра боя. Данные же кадры делались уже после окончания схватки.
В немецких газетах уже пишут о результатах начала украинского контрнаступления. В Германии считают, что всё происходящее уже является "Украинским контрнаступлением", так как в попытках прорыва уже задействуются танки Leopard-2, которых не так много у украинской армии, и потеря данных машин является существенной для ВСУ.