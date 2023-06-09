Еще одна криптовалюта даёт стимул продолжать майнить на видеокартах

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Криптозима идёт своим чередом, майнеры на видеокартах не получает никакой прибыли, вследствие чего отключают свои майнинг-фермы, а видеокарты на вторичном рынке продолжают дешеветь.

Однако, далеко не все шахтёры торопятся отказаться от своей деятельности. Как мы помним, 9 месяцев назад команда разработчиков Ethereum перенесла свой проект на консенсус работы Proof of Stake, именно с тех пор у майнеров на видеокартах началась весёлая жизнь с квестами по поиску наиболее выгодных для добычи монет и проектов. За этот год появилось огромное количество различных майнерских криптовалют:

Kaspa Radiant Nexa Большое количество различных клонов Ethereum по типу ETHO или ETHW Недавно ко всему прочему добавились и мем-криптовалюты, как например PepePOW

Майнеры продолжают добывать новоиспеченные криптовалюты в надежде, что в ближайшее время эти проекты покажут бурный рост и исправят ситуацию с низкой доходностью в моменте.

В сети появилась информация про еще один такой проект, работающий на консенсусе Proof of Work

Автор канала "Журнал майнера" раскрыл подробности касательно проекта CANXIUM. Сеть данной криптовалюты работает на алгоритме Ethash. Судя по всему, владельцам майнинг-ферм предлагается добывать данную монету на перспективу, так как на данный момент криптовалюта не торгуется ни на одной бирже либо площадке.

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Судя по всему, майнинг на видеокартах вряд ли отправится в забвение в ближайшие годы. Пока подобные проекты будут появляться один за другим, майнеры словно игроки в лотерею будут делать ставки на одни либо на другие монеты.