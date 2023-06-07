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Постпред России в ООН обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС
А на Западе уже всё больше людей высмеивают встречные обвинения в сторону России
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  На последнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя осудил Украину в разрушении Каховской гидроэлектростанций, заявив что причиной катастрофы стали обстрелы со стороны ВСУ.

  Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил в причастности к данному происшествию Россию, отметив что рассматривает уничтожение гражданской инфраструктуры как военное преступление и Евросоюз будет привлекать к ответственности виновных. Однако, вспомнит ли Шарль Мишель данное заявление, если подтвердится вина украинской стороны? В Соединённых Штатах Америки уже сообщили, что нет никаких оснований возлагать ответственность за произошедшее на Россию.

  Также постоянный представитель России в ООН потребовал провести расследование на территории разрушенной гидроэлектростанции, для выявления виновных в происшествии.

  Если быть реалистами, данное мероприятие вряд-ли принесёт какие-либо плоды. Всё пройдёт по аналогии с подрывами российских трубопроводов "Северный Поток-2". Данную ситуацию высмеивают уже и в самом Западе. Радиоведущий Гарланд Никсон опубликовал в Твиттер ряд абсурдных заголовков из американских СМИ.

  "Если верить мейнстримным СМИ, получается что Россия:

  1. Подорвала свои газопроводы
  2. Ударила по Крымскому мосту
  3. Обстреляла собственную атомную электростанцию
  4. Атаковала Крымский мост 
  5. Взорвала собственную дамбу
  6. Атаковала Кремль с помощью беспилотников" - заявил Гарланд Никсон 
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