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На последнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя осудил Украину в разрушении Каховской гидроэлектростанций, заявив что причиной катастрофы стали обстрелы со стороны ВСУ.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель обвинил в причастности к данному происшествию Россию, отметив что рассматривает уничтожение гражданской инфраструктуры как военное преступление и Евросоюз будет привлекать к ответственности виновных. Однако, вспомнит ли Шарль Мишель данное заявление, если подтвердится вина украинской стороны? В Соединённых Штатах Америки уже сообщили, что нет никаких оснований возлагать ответственность за произошедшее на Россию.
Также постоянный представитель России в ООН потребовал провести расследование на территории разрушенной гидроэлектростанции, для выявления виновных в происшествии.
Если быть реалистами, данное мероприятие вряд-ли принесёт какие-либо плоды. Всё пройдёт по аналогии с подрывами российских трубопроводов "Северный Поток-2". Данную ситуацию высмеивают уже и в самом Западе. Радиоведущий Гарланд Никсон опубликовал в Твиттер ряд абсурдных заголовков из американских СМИ.
"Если верить мейнстримным СМИ, получается что Россия:
- Подорвала свои газопроводы
- Ударила по Крымскому мосту
- Обстреляла собственную атомную электростанцию
- Атаковала Крымский мост
- Взорвала собственную дамбу
- Атаковала Кремль с помощью беспилотников" - заявил Гарланд Никсон