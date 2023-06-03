Владимир Зеленский считает, что бессмысленно ехать на данное мероприятие, если Украине не дадут гарантий на вступление в Альянс

реклама

Ранее мы разбирали заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса касательно вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). По словам военачальника, в самом военно-политическом блоке НАТО нет единого мнения по этому вопросу, и в ближайшее время не стоит ожидать членства Украины в организации, преждевременно даже давать какие-либо обещания странам вроде Украины.

Судя по всему, слова Уоллеса огорчили президента Украины Владимира Зеленского. В своём очередном обращении последний пригрозил отказаться от поездки на саммит в Вильнюсе, если на нём не будет дано обещание принять Украину в Организацию Североатлантического Договора после окончания конфликта.

«Если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите», - заявил Зеленский.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр -20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Также президент Украины сообщил, что понятия не имеет, получит ли Киев какие-либо гарантии по вступлению в Североатлантический Альянс или нет.