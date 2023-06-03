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Украина может пропустить саммит НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский считает, что бессмысленно ехать на данное мероприятие, если Украине не дадут гарантий на вступление в Альянс
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  Ранее мы разбирали заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса касательно вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО). По словам военачальника, в самом военно-политическом блоке НАТО нет единого мнения по этому вопросу, и в ближайшее время не стоит ожидать членства Украины в организации, преждевременно даже давать какие-либо обещания странам вроде Украины.

  Судя по всему, слова Уоллеса огорчили президента Украины Владимира Зеленского. В своём очередном обращении последний пригрозил отказаться от поездки на саммит в Вильнюсе, если на нём не будет дано обещание принять Украину в Организацию Североатлантического Договора после окончания конфликта.

  «Если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите», - заявил Зеленский.

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  Также президент Украины сообщил, что понятия не имеет, получит ли Киев какие-либо гарантии по вступлению в Североатлантический Альянс или нет.

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