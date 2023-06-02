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Несколько дней назад в Косово развернулось настоящее противостояние между силовыми структурами, усиленными контингентом KFOR и сербским населением региона. Последние требовали от правительства убрать с улиц полицейских Косово и албанских мэров из некоторых населённых пунктов, где население в большинстве состоит из этнических сербов.
Однако, власти региона начали жестко разгонять протесты, что только спровоцировало повышение градуса между сторонами. 29 мая после столкновений за медицинской помощью обратилось более 50-ти человек. В ответ на избиение своих братьев в Косово, Вооруженные Силы Сербии начали стягиваться к границе с отколовшимся регионом. Президент Сербии Александр Вучич потребовал срочно созвать встречу с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы избежать кровопролитной войны.
Позже в Молдавии прошла встреча главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и лидеров конфликтующих сторон: Александра Вучича с Вьосой Османи. По итогам встречи, было решено провести повторные выборы в городах, где население состоит преимущественно из сербов.