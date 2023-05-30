В видеоролике можно увидеть множество различных экспертов, аналитиков, изданий и другие СМИ, утверждающих, что Бахмут не будет взят

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В течение последних 7 месяцев "Бахмутская мясорубка" была самой горячей точкой на всей линии соприкосновения. Подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" день за днём выбивали украинские войска из укрепрайонов города, и наконец 20 мая 2023 года Бахмут был полностью освобождён от вооруженных сил Украины.

Весь этот период различные украинские блогеры, эксперты, аналитики, средства массовой информации и другие представители Киевской пропаганды во всю заверяли, что "Музыкантам" не удастся одержать победу в Бахмуте, и над городом всегда будет развиваться желто-синий флаг.

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видеоролик, на кадрах которого можно увидеть небольшую часть высказываний украинских пропагандистов, разбивающуюся о суровую действительность. Среди заявлений лидеров, можно увидеть кадры с личным обращением основателя Частной Военной Компании от 20 мая, а также фрагменты с водружением флага России и знамён ЧВК "Вагнер".

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Напомним, на данный момент сотрудники компании передают Бахмут подразделениям Министерства Обороны и выходят в тыловые лагеря для отдыха, обслуживания вооружения, обучения новобранцев и доукомплектации подразделений.