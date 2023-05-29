реклама
В эфире телеканала "Крым 24" председатель Общероссийского Движения Предпринимателей Андрей Ковалев поделился мнением, услышанным от своих друзей и знакомых из Министерства Обороны Российской Федерации.
Многие командиры Вооруженных Сил считают, что Частная Военная Компания "Вагнер" является на сегодняшний день наиболее боеспособным и эффективным подразделением. Причиной тому является жёсткая дисциплина в рядах "Музыкантов", полное отсутствие бюрократии в компании и единство коллектива - та самая философия внутри ЧВК "Вагнер", о которой ранее говорил сам основатель "Оркестра" Евгений Пригожин, повышающей моральных дух и объединяющей всех бойцов.
По мнению Андрея, имея в своём распоряжении 200 тысяч бывших заключённых, 200 тысяч мобилизованных и 100 тысяч добровольцев с необходимым объёмом вооружения и боеприпасов, Частная Военная Компания "Вагнер" сумела бы взять столицу Украины Киев.
Сложно сказать, насколько успешно могла бы быть проведена подобная операция, но как показала битва за Бахмут, бойцы ЧВК "Вагнер" действительно сумели сокрушить превосходящие по численности войска противника, причём имея в разы меньше потерь среди личного состава и выступая и находясь в невыгодном положении штурмующей стороны.