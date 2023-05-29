Об этом председатель Общероссийского Движения Предпринимателей Андрей Ковалев заявил в эфире телеканала Крым 24

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В эфире телеканала "Крым 24" председатель Общероссийского Движения Предпринимателей Андрей Ковалев поделился мнением, услышанным от своих друзей и знакомых из Министерства Обороны Российской Федерации.

Многие командиры Вооруженных Сил считают, что Частная Военная Компания "Вагнер" является на сегодняшний день наиболее боеспособным и эффективным подразделением. Причиной тому является жёсткая дисциплина в рядах "Музыкантов", полное отсутствие бюрократии в компании и единство коллектива - та самая философия внутри ЧВК "Вагнер", о которой ранее говорил сам основатель "Оркестра" Евгений Пригожин, повышающей моральных дух и объединяющей всех бойцов.

По мнению Андрея, имея в своём распоряжении 200 тысяч бывших заключённых, 200 тысяч мобилизованных и 100 тысяч добровольцев с необходимым объёмом вооружения и боеприпасов, Частная Военная Компания "Вагнер" сумела бы взять столицу Украины Киев.

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Сложно сказать, насколько успешно могла бы быть проведена подобная операция, но как показала битва за Бахмут, бойцы ЧВК "Вагнер" действительно сумели сокрушить превосходящие по численности войска противника, причём имея в разы меньше потерь среди личного состава и выступая и находясь в невыгодном положении штурмующей стороны.