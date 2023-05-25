Валерия Залужного показал один из украинских журналистов

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В сети уже приличное количество времени ветает интрига касательно жизни и здоровья главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Фёдоровича Залужного.

С начала месяца украинский военачальник полностью выпал из медийного пространства. Был отменён ряд официальных встреч, с представителями стран блока НАТО и другими союзниками Незалежной", включая онлайн-конференции. Начали распространяться слухи, что главком ВСУ находится в больнице в критическом состоянии, или же вовсе погиб на операционном столе. Поводом для подобных теорий стала череда авиаударов по военной инфраструктуре Украины и отработка артиллерии ЧВК "Вагнер" по позициям, которые согласно данным посещал Валерий Залужный.

Главкома ВСУ показали на онлайн-регистрации одного из украинских журналистов.

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Украинский военачальник оказался жив и здоров, без видимых следов каких-либо серьезных операций и критических ранений.