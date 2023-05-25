В одном из американских изданий написали историю 93-ей механизированной бригады, сформированной из мобилизованных и сразу переброшенных на фронт

реклама

Популярное американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, а которой описана история одного из подразделений вооруженных сил Украины, сформированного из недавно мобилизованных и отправленных в "Бахмутскую мясорубку".

93-я механизированная бригада, сформированная из мобилизованных в городе Харьков, сразу же оказалась в самом пекле. Спустя считанные дни после вручения экипировки и оружия, военнослужащие оказались посреди рваных стен города Бахмут. Не имея никакой подготовки, мобилизованные должны были дать отпор Частной Военной Компании "Вагнер".

В статье подробно знакомят с попавшим под мобилизацию Алексеем Мальковским. По словам автора, последний был назначен в расчёт миномётного орудия. В ходе работы на незнакомом ранее орудии, от ответного огня Алексей получил контузию, из-за чего был вынужден покинуть позицию. По возвращению на место, оказалось что два его товарища уже погибли. За 36 часов боёв за Бахмут, группа в которой был Мальковский, потеряла 11 человек из 16.

Среди мобилизованных имелись те, кто пытались противиться столь скорой отправке на фронт, но при заявлении об отсутствии необходимого опыта и подготовки, офицеры отвечали: "Бахмут научит".

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В статье сообщается, что отправка в мясорубку новобранцев была вынужденной мерой для сохранения более боеспособных частей к контрнаступлению ВСУ.