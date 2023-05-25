Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
The Wall Street Journal: ВСУ отправляли мобилизованных в Бахмут для сохранения ветеранов
В одном из американских изданий написали историю 93-ей механизированной бригады, сформированной из мобилизованных и сразу переброшенных на фронт
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

  Популярное американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, а которой описана история одного из подразделений вооруженных сил Украины, сформированного из недавно мобилизованных и отправленных в "Бахмутскую мясорубку".

  93-я механизированная бригада, сформированная из мобилизованных в городе Харьков, сразу же оказалась в самом пекле. Спустя считанные дни после вручения экипировки и оружия, военнослужащие оказались посреди рваных стен города Бахмут. Не имея никакой подготовки, мобилизованные должны были дать отпор Частной Военной Компании "Вагнер".

  В статье подробно знакомят с попавшим под мобилизацию Алексеем Мальковским. По словам автора, последний был назначен в расчёт миномётного орудия. В ходе работы на незнакомом ранее орудии, от ответного огня Алексей получил контузию, из-за чего был вынужден покинуть позицию. По возвращению на место, оказалось что два его товарища уже погибли. За 36 часов боёв за Бахмут, группа в которой был Мальковский, потеряла 11 человек из 16.

  Среди мобилизованных имелись те, кто пытались противиться столь скорой отправке на фронт, но при заявлении об отсутствии необходимого опыта и подготовки, офицеры отвечали: "Бахмут научит".

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

  В статье сообщается, что отправка в мясорубку новобранцев была вынужденной мерой для сохранения более боеспособных частей к контрнаступлению ВСУ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #бахмут #вагнер #специальная военная операция #чвк #артёмовск #война
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Главкома ВСУ показали в прямом эфире
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» на ближайшие месяцы
2
Генсек НАТО исключил вступление Украины в альянс до окончания боевых действий
3
Впервые в автоматическом режиме без участия человека ЗРК С-350 "Витязь" поразил самолёты ВСУ
21
В сети появились кадры выведения из строя танка ВСУ двумя ударами FPV-дронов
3
Ирак может передать Украине свои истребители F-16 из-за сложного технического обслуживания последних
5
TechPowerUp протестировали AMD Radeon RX 7600
6
ГУР МО заявило, что ВСУ не входили в Белгородскую область - это были диверсанты из РДК
14
Microsoft упростит перенос данных на другой компьютер
1
МО РФ показало кадры уничтожения атаковавшего корабль «Иван Хурс» украинского беспилотного катера в Чёрном море
8
Археологи обнаружили в Гватемале древние города и "супермагистраль", которые построили майя
3
Евгений Пригожин озвучил максимальные силы в битве за Артёмовск
5
ЧВК «Вагнер» начала выход из Артёмовска (Бахмута) и передачу города ВС РФ
2
Российский разведывательный корабль атаковали неизвестные дроны рядом с проливом Босфор
1
С выходом новых «Стражей Галактики» происходит перезапуск Небулы
8
6 провальных видеокарт AMD и NVIDIA, которые стали жертвами жадности Лизы Су и Дженсена Хуанга
21
Илон Маск признается, что чувствует себя «большим идиотом» из-за отказа от OpenAI
3
Министр обороны Германии заявил, что конец Украины наступит «завтра», если Запад перестанет поставлять ей оружие
8
ЗРК «Тор», «Панцирь-С» и «Бук» способны отбить массированную атаку ВСУ
+
RTX 5090 будет построена на 4-нм техпроцессе, потому что чипы 5-нм стоят $20 000
9
Компания BOE представила 110-дюймовый нативный 16K экран, с которым не справятся даже две RTX 4090
5

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
26
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
1
WoT это жадность
106
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
80
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
110
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
23
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
23
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
22

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
22:48
Глянь тесты 4060Ti, даже она обходит в макс настройках 6950... Не говорю ещё о бонусе с DLSS...
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
grom9000
22:46
Какое именно видео VICon смотреть? Где лежит куча Нвидий с отваленными GPU, а также пакет с новыми GPU Nvidia для замены? Или где сказано, что у Нвидии проблемы в 10ти местах, а у АМД только с GPU. Ил...
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
Константин Гордеев
22:45
Охренеть ценники, Я помню ладу Приору новую покупал за 350к в 2012г
«АвтоВАЗ» раскрыл полный прайс-лист на обновлённые Lada Vesta NG, цены стартуют с 1,24 млн рублей
duha21
22:44
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/zpW8jqH4QmoWpCXnKai6MH-1200-80.png.webp
Intel снизила цену на свою 8-гигабайтную видеокарту Arc A750 до 199 долларов
Иван Дорн
22:43
настроки мать:)
Windows 11 получает давно назревшее обновление RGB упрощающее настроки
Stereous
22:42
Да их и не поставляли, но конашенков 1000 уничтожил..
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
Winssy
22:41
Я думаю так. На самом деле такой низкий прирост производительности у 4060ti относительно 3060ti не случаен. И дело в том, что 3060ti изначально сделали слишком быстрой картой. Она куда ближе к 3070, ч...
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
Андрей Филинский
22:41
> сообщает ряд отечественных анонимных телеграм-каналов. Кого интересует брехня твоих отечественных украинских анонимных телеграм-каналов?
Британские танки Challenger с помощью дооснащения ковшами учатся преодолевать "зубы дракона"
Enforsen Bsv
22:36
Надо ставить вопрос по другому. Так как ВК меняется чаще в компе, чем смена всей платформы. ... Можно ли 4070 установить в пару к Core i7-10700F который сейчас в ДНС стоит 17к руб?
Какой процессор купить под видеокарту GeForce RTX 4070, и стоит ли платить за скрытый потенциал
Кирилл Кравченко
22:34
Сказка на ночь для нациков чтоб спали спокойно? Ну ну
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем