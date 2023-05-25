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Популярное американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, а которой описана история одного из подразделений вооруженных сил Украины, сформированного из недавно мобилизованных и отправленных в "Бахмутскую мясорубку".
93-я механизированная бригада, сформированная из мобилизованных в городе Харьков, сразу же оказалась в самом пекле. Спустя считанные дни после вручения экипировки и оружия, военнослужащие оказались посреди рваных стен города Бахмут. Не имея никакой подготовки, мобилизованные должны были дать отпор Частной Военной Компании "Вагнер".
В статье подробно знакомят с попавшим под мобилизацию Алексеем Мальковским. По словам автора, последний был назначен в расчёт миномётного орудия. В ходе работы на незнакомом ранее орудии, от ответного огня Алексей получил контузию, из-за чего был вынужден покинуть позицию. По возвращению на место, оказалось что два его товарища уже погибли. За 36 часов боёв за Бахмут, группа в которой был Мальковский, потеряла 11 человек из 16.
Среди мобилизованных имелись те, кто пытались противиться столь скорой отправке на фронт, но при заявлении об отсутствии необходимого опыта и подготовки, офицеры отвечали: "Бахмут научит".
В статье сообщается, что отправка в мясорубку новобранцев была вынужденной мерой для сохранения более боеспособных частей к контрнаступлению ВСУ.