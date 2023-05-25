Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Пригожин: В Белгородскую область входила рейдовая группа ВСУ включая роту пехоты, ББМ и танки
А не диверсанты с лёгким стрелковым оружием
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

  22 мая 2023 года украинские формирования проникли на территорию Белгородской области. На сегодняшний день уже известны результаты данной вылазки. После работы ВКС и артиллерии, с потерей немалого количества солдат и нескольких единиц бронетехники, украинские подразделения были вынуждены вернуться туда, откуда пришли.

  По мнению основателя Частной Военной Компании "Вагнер", данное мероприятие является настоящей разведкой боем, и в дальнейшем стоит ожидать более серьезного наплыва сил ВСУ, несмотря на то, что в сети вновь звучат истории про "РДК" или "СР". Учитывая количество военнослужащих пересекших государственную границу, более 100 человек, и наличие у них танков Т-72, американских бронированных машин HMMWV, переданных ранее украинским вооруженным силам, это уже далеко не диверсионно-разведывательная группа, а полноценная рота солдат. Готовиться к отражению подобных атак, стоит уже сегодня.

  Помимо этого, пересечение границы России, стало отличным медийным событием для Киева. После провального удержания Бахмута, факт потери города получил "Первую полосу" в газетах, новость стала тиражироваться во всём мире, что не говорило об успешности ВСУ на поле боя. И вот, спустя два дня после падения Бахмута, началась атака на Белгородскую область. Эпичные видео и фото с территории России

  И новостью номер один становится "Выход к Белгороду". Сложно сказать успешно ли прошла для украинской стороны данная операция в военном плане, но в информационном это действительно сильный ход, несмотря на погибших солдат и оставленную бронетехнику.

  Ранее уже можно было наблюдать подобные манёвры, как случай с пограничным столбом, раскритикованный позднее экс-главой СБУ Харьковской области.

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

"Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. Потом его позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" - заявил Роман Дудин, касательно фотосессии у погранстолба в 2022 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #специальная военная операция #евгений пригожин #война #белгородская область #информационная война
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Заработанный за год опыт и предсказуемость ВСУ позволили США ускорить темпы поставок оружия Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
19
Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена
10
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
5
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Деревянные дешевые муляжи дронов, используемые ВС РФ, вызывают перерасход ракет ПВО
1
Украине для окружения Бахмута нужно еще минимум 5 бригад
13
Буданов раскрыл причину по которой постоянно переносят контрнаступление
12
Причастные к атаке на Белгородскую область заявляют, что продолжают бои и готовят новый прорыв
6
Впервые в автоматическом режиме без участия человека ЗРК С-350 "Витязь" поразил самолёты ВСУ
19
Глава немецкой разведки заявил об отсутствии признаков ослабления российской армии
1
Пригожин рассказал о планах ЧВК «Вагнер» на ближайшие месяцы
1
GeForce RTX 4060 Ti сталкивается с типичными проблемами 8-гиговых карт в современных играх
7
Бойцы Росгвардии нашли на территории ЛНР брошенную замаскированную военную технику ВСУ
3
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
1
Командующий ВМС Украины: "Морские пехотинцы должны вернуться в пункт постоянной дислокации – Крым"
7
В Минобороны Украины считают, что продолжают удерживать Бахмут
9
Почему вам не стоить ждать выхода GeForce RTX 4060 Ti – Radeon RX 6750 ХТ быстрее и дешевле
3
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стала быстрее карты двухлетней давности всего на 12%
17
США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ после неудачного контрнаступления
12
«Техмаш» сообщает о начале производства новой ракеты для ВКС РФ
1

Популярные статьи

Россия в пять раз нарастила выпуск гиперзвуковых комплексов "Кинжал" - MWM
18
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
58
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
44
WoT это жадность
50
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
84
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
8

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:12
Достали уже эти упоротые мечтатели.
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
Enforsen Bsv
01:07
Разговор о World of Tanks или о Мир Танков?
WoT это жадность
Владимир
01:06
Дешевая клоунада рассчитанная на очень тупых людей. Посмотри видео этих солдат из этого русского корпуса. Они все в знаках отличия в нашивках с желтыми повязками и главное в мультикаме !!! А тут без з...
Минобороны сообщило о разгроме украинских диверсантов в ходе КТО в Белгородской области
Владимир
00:58
А если НАТО ударит в ответ готов сдохнуть? Ты то сдохнешь точно а вот у НАТО такая концентрация ПВО что там ни одна ракета не пролетит тем более аналоговнетные кинжалы прекрасно сбиваются патриотом в ...
Немецкий депутат призывает пойти «ва-банк» и передать Украине ракеты с дальностью до 500 км
8800
00:57
Ну не для киборгов точно)
WoT это жадность
for2ne
00:57
Не Хуанг, 4 поколение ты пролетаешь, это говно ты мне не впаришь. Ждём карт от Лизыс 16гб памяти. Авось до конца года что-то выпустит на замену 6800.
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Владимир
00:55
Это чучело видать совсем в сознание не приходит.
Медведев призвал уничтожать диверсантов «как крыс» и не брать их в плен
Александр Ушаков
00:55
Процессор не stateless вы вообще о чем?
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
Владимир
00:54
Сказки конашонки. Трупы без знаков отличия -клоунада. Выгоревшая техника с краской нанесенной после выгорания- клоунада. Даже прокремлевский Шарий и тот высмеял этот позорный спектакль
ВС РФ в ходе КТО в Белгородской области затрофеили много западного оружия, включая броневики MaxxPro
Bernigan
00:54
Совсем не гениально постоянно поминать разнесчастную шину, которая является лишь одним из параметров карты, убыло в этом, прибыло в других. Она будет быстрее чем 1070 на ~ 80% . И пропускная способнос...
Блогеры разнесли RTX 4060 Ti — новинка быстрее RTX 3060 Ti всего на 8%, а иногда даже хуже нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем