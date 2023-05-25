А не диверсанты с лёгким стрелковым оружием

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22 мая 2023 года украинские формирования проникли на территорию Белгородской области. На сегодняшний день уже известны результаты данной вылазки. После работы ВКС и артиллерии, с потерей немалого количества солдат и нескольких единиц бронетехники, украинские подразделения были вынуждены вернуться туда, откуда пришли.

По мнению основателя Частной Военной Компании "Вагнер", данное мероприятие является настоящей разведкой боем, и в дальнейшем стоит ожидать более серьезного наплыва сил ВСУ, несмотря на то, что в сети вновь звучат истории про "РДК" или "СР". Учитывая количество военнослужащих пересекших государственную границу, более 100 человек, и наличие у них танков Т-72, американских бронированных машин HMMWV, переданных ранее украинским вооруженным силам, это уже далеко не диверсионно-разведывательная группа, а полноценная рота солдат. Готовиться к отражению подобных атак, стоит уже сегодня.

Помимо этого, пересечение границы России, стало отличным медийным событием для Киева. После провального удержания Бахмута, факт потери города получил "Первую полосу" в газетах, новость стала тиражироваться во всём мире, что не говорило об успешности ВСУ на поле боя. И вот, спустя два дня после падения Бахмута, началась атака на Белгородскую область. Эпичные видео и фото с территории России

И новостью номер один становится "Выход к Белгороду". Сложно сказать успешно ли прошла для украинской стороны данная операция в военном плане, но в информационном это действительно сильный ход, несмотря на погибших солдат и оставленную бронетехнику.

Ранее уже можно было наблюдать подобные манёвры, как случай с пограничным столбом, раскритикованный позднее экс-главой СБУ Харьковской области.

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"Кстати, украли столб из ближайшего торгового центра, где он был выставлен на продажу. Потом его позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" - заявил Роман Дудин, касательно фотосессии у погранстолба в 2022 году.