США одобряют передачу истребителей из стран союзников, и коллективную закупку новых боевых машин у своего ВПК

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В Соединенных Штатах Америки всё же решили позволить своим союзникам передавать имеющиеся у них на вооружении истребители F-16 Украине. Обучение украинских пилотов начнётся уже в ближайшие месяцы, но касательно временных рамок по передаче самих истребителей еще нет никакой информации. В свою очередь глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что передача истребителей Киеву, не повлияет координальным образом на ситуацию.

Судя по заявлениям администрации Байдена, США вряд-ли будут поставлять самолёты F-16 лично, а скорее просто поддержат в этой инициативе Евросоюз и других членов блока НАТО. Однако, на минувшем саммите "Большой семёрки" канцлер Германии Олаф Шольц сразу же заявил, что ФРГ не будет участвовать в передаче истребителей Киеву, к нему присоединился и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Сложно сказать, поможет ли администрация Байдена вновь изменить своё решение, как это уже было с наступательным вооружением и немецкими танками "Leopard", или на этот раз Олаф действительно останется в стороне, время покажет. Не сложно догадаться насколько выгодным предприятием может оказаться для США "Коалиция по закупке F-16", ведь деньги с данного пакета помощи пойдут напрямую в американский ВПК.

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Накануне помощник президента США по национальной безопасности заявил, что Штаты не против использования своего вооружения и военной техники для ударов по Крыму. Учитывая надежды Киева получить истребители уже этой осенью, вполне вероятно увеличение количества ракетных ударов по полуострову до конца 2023 года.