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После потери города города Бахмут украинские войска активировались в приграничной зоне. Ранее поступила информация, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины просочилась на территорию Белгородской области.
В Грайворонский район Белгородской области проникла группировка ВСУ. В этот раз речь идёт не о каких-то мелких неонационалистических группах, на территории региона находятся танк Т-72, несколько боевых бронированных машин НАТОвского образца и грузовики с пехотой. В социальных сетях и мессенджерах уже можно найти кадры, на которых украинская техника передвигается по территории КПП "Грайворон".
Информация о проникновении ДРГ украинских сил была подтверждена губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым.
"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные Силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать" - заявил в своих социальных сетях Вячеслав Владимирович.
На момент написания статьи, есть информация о 4 пострадавших: двое мужчин и одна женщина находятся в больнице с осколочными ранениями, и еще одной женщине с ранением в руку оказана помощь на месте, в селе Замостье.