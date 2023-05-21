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20 мая 2023 года, спустя 224 дня нескончаемых уличных боёв в населённом пункте Бахмут, подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" добились полного освобождения города от украинских формирований и иностранных наёмников. В ночь с 20 на 21 мая через пресс-службу Кремля, Владимир Путин поздравил всех сотрудников ЧВК "Вагнер" и тех, кто оказывал им всяческую поддержку, с завершением операции по освобождению Артемовск.
Также Президент России в своём сообщении отметил, что все отличившиеся в освобождении города, будут представлены к государственным наградам.Ранее в одном из своих видеообращений, сотрудники ЧВК "Вагнер" задали вопрос: почему бойцы компании не получает государственных наград?.
И тут стоит вспомнить ситуацию с освобождением Пальмиры в Сирийском конфликте. В 2016 году во время выдавливания террористов с территорий одного из древнейших городов человечества, всю самую тяжелую работу взяли на себя парни из малоизвестной на тот момент "Группы Вагнера". Штурм и контактные бои за город пали на плечи "Оркестра". Сирийская армия вошла в город лишь на следующий день, после освобождения его подразделениями "Вагнера".
Большое количество представителей Министерства Обороны после операции получили государственные награды "За освобождение Пальмиры", но ни один из бойцов "Группы Вагнера" не получил никаких госнаград, за пролитые кровь и пот на песках древнего города.