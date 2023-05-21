Также сообщается, что отличившиеся в операции бойцы будут представлены к государственным наградам

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20 мая 2023 года, спустя 224 дня нескончаемых уличных боёв в населённом пункте Бахмут, подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" добились полного освобождения города от украинских формирований и иностранных наёмников. В ночь с 20 на 21 мая через пресс-службу Кремля, Владимир Путин поздравил всех сотрудников ЧВК "Вагнер" и тех, кто оказывал им всяческую поддержку, с завершением операции по освобождению Артемовск.

Также Президент России в своём сообщении отметил, что все отличившиеся в освобождении города, будут представлены к государственным наградам.Ранее в одном из своих видеообращений, сотрудники ЧВК "Вагнер" задали вопрос: почему бойцы компании не получает государственных наград?.

И тут стоит вспомнить ситуацию с освобождением Пальмиры в Сирийском конфликте. В 2016 году во время выдавливания террористов с территорий одного из древнейших городов человечества, всю самую тяжелую работу взяли на себя парни из малоизвестной на тот момент "Группы Вагнера". Штурм и контактные бои за город пали на плечи "Оркестра". Сирийская армия вошла в город лишь на следующий день, после освобождения его подразделениями "Вагнера".

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Большое количество представителей Министерства Обороны после операции получили государственные награды "За освобождение Пальмиры", но ни один из бойцов "Группы Вагнера" не получил никаких госнаград, за пролитые кровь и пот на песках древнего города.