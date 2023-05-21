реклама
20 мая 2023 года подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" взяли под полный контроль населённый пункт Бахмут, он же Артёмовск. Представитель украинского министерства обороны заявляют, что ситуация в городе критичная, но бои за город продолжаются.
Накануне о ситуации в Бахмуте дал комментарии и президент Украины Владимир Александрович Зеленский, заявив что город до сих не был взят и в черте Бахмута до сих пор находятся обороняющие его военнослужащие вооруженных сил Украины. Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вновь пришлось прокомментировать ситуацию в Бахмуте.
"В населённом пункте Бахмут нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных. Трупов украинских военных огромное количество. Бахмут взят полностью, по всем его юридическим границам до последнего сантиметра. Поэтому Владимир Александрович лукавит, либо он как и многие наши военные руководители просто не в курсе, что происходит на земле - это может быть. Последний часа полтора назад в женском платье дорогу перебегал. Пристрелили - пленных не берём." - заявил предприниматель