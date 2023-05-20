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Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
Бойцов ЧВК Вагнер должно было быть в 23 раза больше, а вооружения по количеству боеприпасов в 27 раз
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  В добавок к своему видеообращению основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин подвёл итоги касательно эффективности своих подразделений.

  Согласно «Методике оперативно-тактических расчетов», утверждённой Генеральным штабом и переутвержденной последний раз в 2017 году нынешним руководством Министерства обороны, исходя из количества противника и проведения операции, которую вела ЧВК «Вагнер», контингент компании должен был быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз по количеству боеприпасов, а снарядов нам выдавали 11,5%. По словам предпринимателя, это абсолютно точные и окончательные значения, без каких-либо манипуляций. ЧВК "Вагнер" показала себя, как самое эффективное соединение на сегодняшний день, что подтвердило освобождение Артёмовска, от украинских формирований и легионов иностранных наёмников.

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  Напомним, 20 мая 2023 года бойцы ЧВК "Вагнер" полностью освободили город Артёмовск. Внутри населённого пункта больше не было никаких подразделений, исключительно сотрудники компании "Вагнер".

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#россия #украина #сво #бахмут #вагнер #специальная военная операция #евгений пригожин #артёмовск #война
3
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ЧатоБот
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21:42
Пробитие там хорошо видно, и кровь на рычагах
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
EDDISON
21:38
будь их в 23 раза больше наверно седня бы уже львов взяли
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
BoeHa4aJIbHuK
21:37
Я развлекаюсь за твой счет если ты этого не понял овощь ;D
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