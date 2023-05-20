Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Пригожин: За ВСУ всего 600 кв м Артемовска, но фланги трещат от украинских атак
Бойцы ЧВК Вагнер приближаются к полному взятию Артёмовска, а в ВСУ уже говорят, что город потерян
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

  С украинской стороны появляется всё больше панических аудио и видеозаписей. Военнослужащие ВСУ сообщают в своих социальных сетях и мессенджерах, что Бахмут потерян.

  По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, о полном взятии города пока рано говорить. Под контролем противника остаётся ещё порядка 600 квадратных метров. За каждый клочок земли украинские формирования вгрызаются и дерутся до последнего. Также ВСУ постоянно перебрасывают в Артёмовск свежие подразделения, однако, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать противника из города.

  К сожалению не так стабильно выглядит ситуация вокруг Артёмовска. Вооруженным силам Украины удаётся проводить успешные наступательные действия. Фланги вокруг "Музыкантов" трещат по швам, как говорит лично основатель компании. В одном из своих последних обращений Евгений Пригожин попросил Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, о удержании позиций переданных Министерству Обороны подразделениями ЧВК "Вагнер".

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

  Потеря занятых ранее районов, дали возможность врагу подтягивать резервы, технику и боеприпасы, что в свою очередь осложняет задачу по взятию города.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #бахмут #вагнер #специальная военная операция #чвк #артёмовск #война
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Несмотря на протесты, российских туристов положительно встретили в Грузии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
72
Украинцы пытаются продать части от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
26
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
17
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
8
У Украины есть время до сентября, дальше её будут принуждать к переговорам - Financial Times
26
Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией
5
Нью-Йорк проседает из-за тяжести небоскребов со скоростью 2 миллиметра в год
2
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
3
Альтернативный экран Steam Deck под названием DeckHD предложит разрешение 1920 на 1200 пикселей
3
Геймплейное видео красивого фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen раскрыло точную дату релиза
1
Politico: США рассматривают корейский сценарий по решению военного конфликта в Украине
2
GeForce GTX 980 в свежем тестировании осилила многие новинки, включая CP 2077 и Hogwarts Legacy
5
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
9
Пригожин просит Шойгу не сдавать позиции в Бахмуте
9
США подтвердили повреждение ЗРК Patriot «Кинжалом», но установка была уже отремонтирована
12
Пригожин пояснил, почему не боится покушения на свою жизнь: делай, что что должен, и будь, что будет
1
Nvidia бесплатно раздаст сотни видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti
11
Т-54 встречает Leopard 2 – советский танк уже приступил к выполнению задач на Донбассе
19
В Steam началась раздача Metro Last Light Complete Edition
4
В Молдове сообщили о достижении «газовой независимости» от России
5

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
25
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
39
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
21
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
58
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
1
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
1
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
15:39
зеля и просроченному товару рад как ребёнок
Великобритания совместно с США будет работать над поставками ВСУ западных истребителей
Евгений Васютин
15:19
Между компинаями есть небольшая разница. Одни делают игры и гребут бабло, другие ссат в уши и гребут бабло. И мое мнение не флюгель, который подстраивается под ветер перемен. Оно сформировалось 2 авг...
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
DonCarleone
15:13
Это называется включили дурака....мы даём оружие, но войны не хотим.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
DonCarleone
15:09
С хрена ли? Первые ядерные удары будет именно по сша, лондону. Средства у РФ есть для этого. А может и ещё желающие найдутся, Корея к примеру. Ракетам пофиг кто на каком континенте находится, прилетит...
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
REY_B_
15:08
По северо-корейскому сценарию? С международной изоляцией? Российские чиновники конечно были бы рады, но уж точно не так. Всё произошло не для Украины, и решается не на Украине. Россия сейчас тянет вре...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
Nope
15:07
Не выдавайте желаемое за действительное...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
homa177
15:05
Вот только они на другом континенте , ни одна стране не в состоянии что то сделать штатам.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
ЧатоБот
15:04
Противник «посыпался» в Хромово на севере Бахмутского военного конгломерата. Зажатый с трех сторон 223 ТРО ВСУ эвакуируется хаотично под нашей стволкой и РСЗО. Севернее их подперли Солнцепеком. Часы д...
Пригожин: За ВСУ всего 600 кв м Артемовска, но фланги трещат от украинских атак
ЗОЯ ПИЛЮГИНА
15:02
ТАК ЗАЛУЖНОМУ И НАДО👏👏👏
Скорее всего, Залужный действительно погиб - киевский режим не может отыскать пропавшего командира
ЧатоБот
15:02
Ну, удачи им тогда в этом белом дурдомике, в котором все малахольные к тому же.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем