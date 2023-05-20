Бойцы ЧВК Вагнер приближаются к полному взятию Артёмовска, а в ВСУ уже говорят, что город потерян

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С украинской стороны появляется всё больше панических аудио и видеозаписей. Военнослужащие ВСУ сообщают в своих социальных сетях и мессенджерах, что Бахмут потерян.

По словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, о полном взятии города пока рано говорить. Под контролем противника остаётся ещё порядка 600 квадратных метров. За каждый клочок земли украинские формирования вгрызаются и дерутся до последнего. Также ВСУ постоянно перебрасывают в Артёмовск свежие подразделения, однако, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать противника из города.

К сожалению не так стабильно выглядит ситуация вокруг Артёмовска. Вооруженным силам Украины удаётся проводить успешные наступательные действия. Фланги вокруг "Музыкантов" трещат по швам, как говорит лично основатель компании. В одном из своих последних обращений Евгений Пригожин попросил Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, о удержании позиций переданных Министерству Обороны подразделениями ЧВК "Вагнер".

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Потеря занятых ранее районов, дали возможность врагу подтягивать резервы, технику и боеприпасы, что в свою очередь осложняет задачу по взятию города.