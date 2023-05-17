Основатель компании вновь прошёлся по ошибкам Министерства Обороны, назвав оставление Бахмутских высок "Стремительным отскоком"

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В своём очередном вечернем сообщении основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин озвучил успехи бойцов за 17 мая 2023 года.

По словам предпринимателя, подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись еще до 260 метров на различных участках в Артёмовске. От вооруженных сил Украины и иностранных наёмников освобождено порядка 180 квадратных километров, но противник не сдаётся и бьётся до последнего. За каждый дом проходят настоящие сражения, однако, бойцы "Оркестра" продолжают идти вперёд и зачищать подъезд за подъездом.

В своё обращении Евгений Пригожин не забыл упомянуть и промашку подразделений Министерства Обороны, назвав последние события как "Стремительный отскок"

Речь идёт об оставлении высот вблизи Артёмовска, являющихся одними из самых высоких вокруг населённого пункта. В брифинге МО данные события назвали перегруппировкой и занятием более выгодных позиций.

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"Этот новый стратегический манёвр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться «мгновенный решительный отскок от противника». Отскок Герасимова, он будет вписан так же, как танковый «Клин Гудериана», как «Кубанская этажерка Покрышкина» или как Брусиловский прорыв, поэтому мгновенный решительный отскок Герасимова от противника, к сожалению, сегодня не дает захлопнуть Артёмовск. Но мы продвигаемся и в ближайшее время Артёмовск будет взят" - заявил Евгений Пригожин