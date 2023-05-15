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Евгений Пригожин отреагировал на статью The Washington Post
В американском издании писали, что основатель ЧВК Вагнер готов передать Украине данные о местах дислокации российских войск
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  Накануне издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что Евгений Пригожин якобы заявил о готовности передать Киеву места дислокации российских войск. На данную статью основатель Частной Военной Компании "Вагнер" уже успел отреагировать через свою пресс-службу "Конкорд".

  По словам предпринимателя, данное издание уже не первый раз было замечено в публикации каких-либо домыслов или откровенного вранья. А ранее пресс-служба "Конкорд" сообщала, что прямые запросы от данного издания будут игнорироваться в связи с неуважительным обращением и провокационными вопросами, к тому же содержащими вымышленные "факты".

   Как говорит сам Евгений Пригожин, ему было известно заранее о возможной информационной атаке с подобными выбросами. Иностранные спецслужбы готовят настоящую операцию по подрыву доверия к главе ЧВК "Вагнер", но по словам Пригожина, данная ситуация на руку и отечественным чиновникам и бюрократам.

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  Также немногим ранее в адрес мобилизованных военнослужащих прозвучала угроза от члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, что в случае перехода из МО в ЧВК "Вагнер", бойцы будут лишены свободы на 15 лет.

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#россия #украина #сво #вагнер #специальная военная операция #чвк #евгений пригожин #конфликт #война #the washington post
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