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Накануне издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что Евгений Пригожин якобы заявил о готовности передать Киеву места дислокации российских войск. На данную статью основатель Частной Военной Компании "Вагнер" уже успел отреагировать через свою пресс-службу "Конкорд".
По словам предпринимателя, данное издание уже не первый раз было замечено в публикации каких-либо домыслов или откровенного вранья. А ранее пресс-служба "Конкорд" сообщала, что прямые запросы от данного издания будут игнорироваться в связи с неуважительным обращением и провокационными вопросами, к тому же содержащими вымышленные "факты".
Как говорит сам Евгений Пригожин, ему было известно заранее о возможной информационной атаке с подобными выбросами. Иностранные спецслужбы готовят настоящую операцию по подрыву доверия к главе ЧВК "Вагнер", но по словам Пригожина, данная ситуация на руку и отечественным чиновникам и бюрократам.
Также немногим ранее в адрес мобилизованных военнослужащих прозвучала угроза от члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, что в случае перехода из МО в ЧВК "Вагнер", бойцы будут лишены свободы на 15 лет.