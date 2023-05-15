В американском издании писали, что основатель ЧВК Вагнер готов передать Украине данные о местах дислокации российских войск

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

реклама

Накануне издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что Евгений Пригожин якобы заявил о готовности передать Киеву места дислокации российских войск. На данную статью основатель Частной Военной Компании "Вагнер" уже успел отреагировать через свою пресс-службу "Конкорд".

По словам предпринимателя, данное издание уже не первый раз было замечено в публикации каких-либо домыслов или откровенного вранья. А ранее пресс-служба "Конкорд" сообщала, что прямые запросы от данного издания будут игнорироваться в связи с неуважительным обращением и провокационными вопросами, к тому же содержащими вымышленные "факты".

Как говорит сам Евгений Пригожин, ему было известно заранее о возможной информационной атаке с подобными выбросами. Иностранные спецслужбы готовят настоящую операцию по подрыву доверия к главе ЧВК "Вагнер", но по словам Пригожина, данная ситуация на руку и отечественным чиновникам и бюрократам.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Также немногим ранее в адрес мобилизованных военнослужащих прозвучала угроза от члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, что в случае перехода из МО в ЧВК "Вагнер", бойцы будут лишены свободы на 15 лет.