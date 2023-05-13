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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Окупаемость 4090 в майнинге - 12 лет и хотя выходят новые монеты прогноз не особо позитивный
Несмотря на массу новых криптопроектов, доходность от майнинга вновь приблизилась к расходам за электроэнергию
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-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
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  Разнообразие всяческих криптовалют, доступных для майнинга на видеокартах, продолжает нарастать, но на фоне пессимистичных настроений на мировых рынках, все эти монеты, начиная от клонов Ethereum, заканчивая различными Kaspa и Radiant, теряют в цене, что сразу же сказывается на доходности майнеров.

  За последние месяцы появились такие токены как Novo, Gamepass, Ironfish, и ещё парочка клонов Ethereum, но все эти криптовалюты не спасают майнеров на видеокартах, в настоящее время. Прибыльность даже самой энергоэффективной и производительной Nvidia GeForce RTX 4090 находится на околонулевом уровне.


  Учитывая, что цена данного видеоадаптера стартует от 153 тысяч рублей, а среднесуточная прибыльность составляет 37 рублей, то окупаемость флагманской RTX 4090 составит примерно 12 лет. Учитывая всё вышеизложенное, у майнеров вновь наступают тёмные времена, и возможно мы увидим очередную волну отключения ферм от сети и сезон распродаж на вторичном рынке.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

  В добавок большинство экономистов сходится во мнении, что к концу 2023 года нас ждёт ещё серьезное потрясение на рынках, и тот же Bitcoin может обновить свои минимумы текущего года. Что также в теории может отразиться на доходности майнеров и конечных ценах видеоадаптеров. Однако, уже 2024 год прогнозируют благоприятным для роста различных активов. Касательно криптовалют, в 2024 году ожидается очередной халвинг BTC. Ранее данное событие предвещало бурный рост всего криптовалютного рынка. Помимо этого в в преддверии грядущих выборов в США, действующим властям потребуется показать позитивную динамику в экономике, что также может отразиться на росте криптовалют.

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