Несмотря на массу новых криптопроектов, доходность от майнинга вновь приблизилась к расходам за электроэнергию

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Разнообразие всяческих криптовалют, доступных для майнинга на видеокартах, продолжает нарастать, но на фоне пессимистичных настроений на мировых рынках, все эти монеты, начиная от клонов Ethereum, заканчивая различными Kaspa и Radiant, теряют в цене, что сразу же сказывается на доходности майнеров.

За последние месяцы появились такие токены как Novo, Gamepass, Ironfish, и ещё парочка клонов Ethereum, но все эти криптовалюты не спасают майнеров на видеокартах, в настоящее время. Прибыльность даже самой энергоэффективной и производительной Nvidia GeForce RTX 4090 находится на околонулевом уровне.



Учитывая, что цена данного видеоадаптера стартует от 153 тысяч рублей, а среднесуточная прибыльность составляет 37 рублей, то окупаемость флагманской RTX 4090 составит примерно 12 лет. Учитывая всё вышеизложенное, у майнеров вновь наступают тёмные времена, и возможно мы увидим очередную волну отключения ферм от сети и сезон распродаж на вторичном рынке.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -15000р на Ryzen 3950X - пора брать RX 7900XT подешевела на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

В добавок большинство экономистов сходится во мнении, что к концу 2023 года нас ждёт ещё серьезное потрясение на рынках, и тот же Bitcoin может обновить свои минимумы текущего года. Что также в теории может отразиться на доходности майнеров и конечных ценах видеоадаптеров. Однако, уже 2024 год прогнозируют благоприятным для роста различных активов. Касательно криптовалют, в 2024 году ожидается очередной халвинг BTC. Ранее данное событие предвещало бурный рост всего криптовалютного рынка. Помимо этого в в преддверии грядущих выборов в США, действующим властям потребуется показать позитивную динамику в экономике, что также может отразиться на росте криптовалют.