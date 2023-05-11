По словам Виталя Кличко, с гиперзвуковой ракетой справился зенитно ракетный комплекс Patriot

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Накануне в сети распространилась видеозапись, на которой мэр Киева Виталий Кличко демонстрирует редакции немецкой газеты Bild, результаты работы украинской противовоздушной обороны.

На записи политический деятель заявляет, что вооруженным силам Украины удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом. Напомним, ранее высокопоставленные офицеры из различных стран блока НАТО признавали, что подобное оружие, продемонстрированное ещё в 2022 году, в ходе Специальной Военной Операции, не способна остановить ни одна из существующих на сегодняшний день систем противовоздушной обороны, ни одна. Совершенные системы ПВО не в состоянии перехватить ракеты, движущиеся на гиперзвуковых скоростях. Однако, судя по заявлениям Виталия, американская система "Patriot" в украинских руках неплохо справляется с Гиперзвуковыми ракетами.

Также на видео он демонстрирует обломки "Российского Кинжала". Однако в сети уже успели разглядеть в обломках не ракету "Кинжал", а "БетАБ-500ШП", а в самом градоначальнике "Фантазёра".





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