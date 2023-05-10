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Сегодня пресс-служба "Конкорд" опубликовала комментарий основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, касательно призыва Национального Собрания Франции, включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, адресованного Европейскому Союзу.
Как заявил предприниматель, когда "Музыканты" только начали свою кампанию в Африканском регионе, французские солдаты устраивали настоящие зверства над местным населением. Детей загоняли в комнату с собаками и издевались, нередко людей попросту похищали, потрошили и продавали на органы. Компания "Вагнер" спасла десятки тысяч жизней от бандитов, террористов и самое важное, от французов.
"Макрон решил, что ЧВК "Вагнер" - террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК "Вагнер" спасает от французов и от американцев огромное количество людей. А я спасаю их пленных, которых они сами убивают. Как говорится, языком делай что тебе нравится, а рукам волю не давай." - добавил Евгений Пригожин.
Судя по всему, данную инициативу французские власти продвигают в отместку на то, что ранее "Оркестр Вагнера" помог некоторым Африканским республикам, вытеснить из своих территорий Французский Иностранный Легион, и перестать быть колониями европейских держав.