В результате обстрела сотрудники компании и пленные военнослужащие отделались царапинами, обошлось без жертв

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В первой половине дня 9 мая вооруженные силы Украины решили поздравить своих же побратимов, попавших в плен к Частной Военной Компании "Вагнер", с праздником, судя по всему уже с "Днём Европы".

В честь праздника ВСУ обстреляли здание, с располагавшимися внутри пленными украинцами, из систем залпового огня "Himars". По имеющейся информации, в результате обстрела никто не погиб. Незначительные царапины получили два сотрудника "Музыкального Оркестра". В социальных сетях и мессенджерах уже успели разлететься кадры с места происшествия.

Основатель компании уже успел прокомментировать произошедшее. По мнению Евгения Пригожина, украинские власти могли рассчитывать на то, что воспользовавшись ситуацией, бойцы ЧВК "Вагнер" уничтожили бы всех украинских военнопленных и обвинили в убийстве своих же бойцов киевские власти. Учитывая то, какой образ прописывают предпринимателю в западных средствах массовой информации, такой поступок бы отлично вписался в машину украинской пропаганды.

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Однако, Евгений Пригожин в свойственной ему манере предложили господам Джо Байдену, Эмманюэлю Макрону, Владимиру Зеленскому и представителю от Евросоюза, коллективно попросить прощения у основателя Частной Военной Компании "Вагнер".