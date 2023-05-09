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Очередные заявления основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина вновь пронеслись словно гром на просторах интернета. Предприниматель передал атмосферу на фронте в дни, когда страна празднует священный для народа России "День Победы".
В первую очередь Пригожин отметил оставление своих позиций, одним из подразделений Министерства Обороны. 72 бригада в полном составе ушёл с фронта, открыв фланг ЧВК "Вагнер" на Артёмовском направлении. Также не изменилась картина в плане снабжения. До бойцов по сей день не доходят боеприпасы в необходимом количестве. Список одобренных на передачу боеприпасов составил всего 5-10% от запрашиваемого количества.
Евгений Пригожин вновь озвучил, что в случае сохранения текущей тенденции, подразделения ЧВК "Вагнер" покинут Бахмут, несмотря на пункты в распоряжении, касательно оставления своих позиций. Учитывая, что МО до сих пор не выполнило взятые на себя обязательства по поставкам боеприпасов и обеспечению защищённости флангов "Музыкантов", сложно будет винить Евгения Пригожина в несоблюдении распоряжений.
По словам предпринимателя, побег 72-ой бригады оголил фронт протяженностью почти в 2 километра и глубиной в 500 метров. К счастью данную брешь удалось перекрыть.