При нежелании Вашингтона поставлять данные боеприпасы, Лондон может предоставить свои аналоги

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На повестку дня вновь возвращается вопрос поставок Незалежной боеприпасов с дальностью до 300 километров, и в очередной раз к эскалации конфликта толкает непосредственно Великобритания.

Ранее администрация Джо Байдена уже отказывала Украине в поставках ракет M48 и М57 ATACMS, для реактивных систем залпового огня "Himars", чтобы не допустить нанесения ударов по российским территориям. К слову запрос от Великобритании был отклонён и в этот раз, Соединённые Штаты Америки не поддержали данную идею. Однако, учитывая накаленность ситуации, сложно предугадать, будет ли Вашингтон придерживаться данной позиции и дальше, в поставке данных боеприпасов, или же пойдет на поводу у британского правительства и начнет поднимать градус конфликта.

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Один из чиновников Министерства Обороны Великобритании поделился с редакцией The Washington post, что отказ США в данных поставках ещё не значит невозможность Украины получить боеприпасы с дальностью 300 км, так как Лондон имеет свой аналог американских крылатых ракет М48 и М57 ATACMS. Проблема лишь в том, что ракета "Storm Shadow", о которой идёт речь, воздушного базирования, а вот с этим у Незалежной есть некоторые сложности.