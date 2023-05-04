Однако, релиз компания планирует уже на 2024 год, в связи с портирование игры на консоли

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В начале 2023 года игровую индустрию потряс выход игры от российских разработчиков Mundfish - Atomic Heart. "Атомное сердце" выполненное, в сеттинге альтернативного Советского Союза 1955-го года, сразу же стало хитом продаж на различных маркетплейсах. В 2022 году игра заняла второе место в номинации «Самая ожидаемая игра», организованной сайтами «Канобу» и «Игромания».

Несмотря на антипиар со стороны украинского сообщества, Atomic Heart была хорошо встречена во всём мире. Вслед за Mundfish с её "Атомным Сердцем", на рынке пробивается еще одна российская компания - GFA Games. В данный момент последняя активно работает над проектом PIONER. Проект уже успели окрестить в сети, как "Российский STALKER-2", и учитывая внутриигровой сеттинг и общую атмосферу, раскрытую в трейлерах игры, в этом есть доля истины. Также сообщается, что в команде разработчиков имеются сотрудники работающие над проектом "STALKER".

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По последним данным, бета-тест игры будет доступен уже до конца 2023 года, однако сам выход игры возможно придётся отложить на 2024 год. Связано это с решением переноса ПИОНЕР-а на игровые консоли. Планируется, что игра выйдет на PC, PlayStation 5 и X-Box S/X. Ранее стало известно, что в игру вложился китайский инвестиционный холдинговый гигант Tencent, который также несколько лет назад вложился в вышеупомянутый Atomic Heart.