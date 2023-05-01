Многие экономические эксперты считают данный исход опасным для финансовой системы США

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По имеющимся данным, один из мощнейших банков Соединенных Штатов Америки JPMorgan, выкупил активы рухнувшего ранее First Republic Bank. Этот факт настораживает многих финансовых и экономических экспертов.

В первую очередь опытные игроки на рынке боятся, что банки подобные JPMorgan станут настолько крупными фигурами в экономике США, падение которых сразу же раздавит всю финансовую систему. Возрастают опасения полной монополизации банковского сектора, когда огромное количество более мелких банков будут также поглощены "Левиафанами" банковского сектора. Данный сценарий вполне может быть реализован, при условии дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной Резервной Системой. Если такой игрок как First Republic Bank, переживший кризис 2008 года и короновирусный период, с без малого 40-летней историей, не сумел выбраться из этого шторма, то есть огромное количество других претендентов на вылет.

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Недовольство данной ситуацией выразили и представители Республиканской Партии США. По их мнению, при этом раскладе крупные банки и вовсе заинтересованы в разорении и выкупе более мелких игроков рынка.