Основатель компании лично прибыл в Соледар, чтобы поздравить одного из сотрудников компании

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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил трудящихся с первомайскими праздниками, прямиком из города Соледар, который ранее был взят бойцами "Музыкального Оркестра". Бизнесмен в своём видеообращении также поздравил одного из свои сотрудников с позывным "Лотос", участвовавшего в штурме города.

Напомним, взятие Соледара было одним из самых громких событий на Бахмутском театре боевых действий. Данный населенный пункт был одним из ключевых, для начала наступательных действий в направлении самого Бахмута(Артёмовска). И этот рубеж был с честью взят, подразделениями "Вагнер".

Битва за Бахмут идёт по сей день. С каждым закатом подконтрольная Киеву зона сужается, но команда отхода вооружённым силам Украины не поступает до сих пор.

Также основатель компании "Вагнер" поздравил сотрудников с днём её рождения. По словам предпринимателя, именно 1 мая ЧВК "Вагнер" начала своё развитие.

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"А если компании будет суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков и бюрократов" - Евгений Пригожин.