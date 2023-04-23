Данное заявление встряхнуло всю западную коалицию. Теперь весь мир ждёт комментарий на эту тему со стороны Пекина

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Пожалуй самым резонансным за уходящую неделю событием, стало заявление китайского посла во Франции Лю Шайе, прозвучавшее в эфире телеканала La Chaîne Info.

Во время интервью, дипломату задали вопрос: "Считаете ли вы, что Крым - это Украина?", на что Лю Шайе ответил опираясь на исторические факты:

"Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР."

Тем самым посол Китая даёт понять, что Крым является российской территорией, подвязанной к Украине лишь в условиях общей системы устройства Союза Советских Социалистических Республик.

Также дипломат затронул тему суверенитета государств, образовавшихся после распада Советского Союза. По словам Лю Шайе, в международном праве попросту нет эффективного статуса, так как нет никаких международных соглашений, конкретизирующих их суверенитет.

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Данное выступление сразу же было окритиковано со стороны Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Данные государства считают всё вышесказанное бредом, и требуют от Министерства Иностранных Дел Китая дать пояснения, является ли эта позиция официальной, или же точка зрения непосредственно Лю Шайе. Весь мир ожидает начала новой рабочей недели, чтобы услышать комментарии Пекина на эту тему. Пока что в КНР на эту тему не высказывались.