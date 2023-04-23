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Пригожин: Нарушать правила гуманизма мы не будем, а будем просто уничтожать врага в бою
Основатель ЧВК "Вагнер" высказался касательно аудиоперехвата, в котором ВСУ приняли решение расстрелять раненого бойца
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  Ранее в сеть попал аудиоперехват между двумя представителями Вооруженных Сил Украины, в эфире решалась судьба раненого бойца из группы "Вагнера", попавшего в плен. В результате короткого диалога, солдаты ВСУ единогласно сошлись на том, что пленного стоит расстрелять.

  Данный инцидент прокомментировал лично основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин. По его мнению, этот аудиоперехват показывает, как украинские формирования поступают с российскими ранеными военнопленными. Евгений Пригожин заверяет, что бойцы ЧВК "Вагнер", будут продолжать следовать международным законам и нормам гуманизма, в случае если в плен будут попадать раненые, им также будет оказываться медицинская помощь, и им не будут причиняться какие-либо увечья. Попавшие в плен, будут полностью под заботой российской стороны.

  Однако, с этих пор, как заявляет лидер "Музыкантов", все кто будут противостоять подразделениям ЧВК "Вагнер", будут уничтожены на поле боя. Новое положение решено назвать "Закон Трёхсотого", в память о расстрелянном за эти сутки неизвестном пока бойце.

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  "Нарушать правила гуманизма мы не будем. Мы будем просто уничтожать всех на поле боя. Поэтому, этот закон будет называться "Законом Трёхсотого". Мы пока ещё не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи, и будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать." - Евгений Пригожин.

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#россия #украина #сво #всу #война #специальная военная операция #вагнер #чвк #евгений пригожин #бойцы
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