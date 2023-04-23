После окончательного принятия пенсионной реформы Эмманюэлем Макроном, протестующие ищут новые способы удивить свое правительство

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Во Франции продолжаются массовые протесты, связанные с повышением пенсионного возраста. Протестующие требуют откатить реформу, однако, власти всё же принимают данные изменения.

Напомним, в начале года французское правительство разморозило законопроект, нацеленный на повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Очевидно, эти шаги были предприняты связи с экономическими сложностями и необходимостью срочно сократить расходы государства. Альтернативой данному решению, являлось бы резкое повышение налогов для населения. Что из этих решений вызвало бы большее недовольство, сказать сложно.

В середине марта текущего года законопроект был принят большинством в сенате. За проголосовало 195 человек, 112 соответственно голосовали против. По итогу законопроект попал на стол к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и уже в апреле был окончательно подписан.

По итогу протесты вспыхнули с большей силой. В сети появляются кадры, на которых протестующие выстраивают стену из бетонных блоков, прямо на автомагистрали. Ранее такие шаги ещё не предпринимались, но после подписания реформы президентом Франции, вряд-ли такие действия на что-либо повлияют.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



