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Во Франции продолжаются массовые протесты, связанные с повышением пенсионного возраста. Протестующие требуют откатить реформу, однако, власти всё же принимают данные изменения.
Напомним, в начале года французское правительство разморозило законопроект, нацеленный на повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Очевидно, эти шаги были предприняты связи с экономическими сложностями и необходимостью срочно сократить расходы государства. Альтернативой данному решению, являлось бы резкое повышение налогов для населения. Что из этих решений вызвало бы большее недовольство, сказать сложно.
В середине марта текущего года законопроект был принят большинством в сенате. За проголосовало 195 человек, 112 соответственно голосовали против. По итогу законопроект попал на стол к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и уже в апреле был окончательно подписан.
По итогу протесты вспыхнули с большей силой. В сети появляются кадры, на которых протестующие выстраивают стену из бетонных блоков, прямо на автомагистрали. Ранее такие шаги ещё не предпринимались, но после подписания реформы президентом Франции, вряд-ли такие действия на что-либо повлияют.