Клиенты вновь могут оплачивать депозиты российскими банковскими картами и Qiwi-кошельками

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2022 год оказался весьма нелегким для всего мира. После начала Специальной Военной Операции, проводимой Российской Армией на территории Украины, мир вновь начал делиться на две или более стороны. Кто-то занялся поддержкой Украины и начал вводить жесткие санкции против России, кто-то продолжает плотно сотрудничать с Россией и игнорировать различные требования от США и её союзников, а некоторые попросту стараются держаться подальше от этого конфликта и всего вытекающего.

В этот год пришлось присоединиться к санкциям и одной из крупнейших криптовалютных бирж "Binance", в первую очередь администрация запретила своим пользователям расплачиваться картами российских банков, затем появлялись запреты на конкретные банки РФ в P2P сделках, а вишенкой на торте стал потолок счёта, пользователи из России не могли хранить больше 10,000 евро на своём балансе.

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Ранее поступила информация, что неофициально биржа позволяет хранить россиян свыше 10,000 евро на счету. Однако, сегодня также стало известно и о снятии запретов на пополнение своего баланса, через российские банковские карты и кошельки Qiwi. Одним словом, биржа Binance сняла установленные ранее ограничения для россиян, и соответственно, отказывается от санкционной политики, навязанной Евросоюзом и США.