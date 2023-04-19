Майнеры смогут получать награду в токенах основной сети уже с 21 апреля 2023 года

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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После стремительного захвата сети Kaspa(kHeavyHash) профессиональным майнинг-оборудованием, криптошахтеры на видеокартах возлагают надежды на свежеиспечённый проект "Iron Fish".

Ранее "Железную рыбу" можно было добывать в тестовой сети, однако согласно информации на различных ресурсах, добытые ранее монеты не будут переноситься в основную сеть, а попросту сгорят. Но вот уже 21 апреля 2023 года команда планирует запуск основной сети, в которой криптодобытчики смогут полноценно получать награду за свои вычислительные мощности.

На просторах интернета появляется всё больше информации на тему настройки своего оборудования под данный алгоритм:

А значит в ближайшее время майнерам на видеокартах найдётся новая гавань, куда пристроить свои майнинг-фермы.

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Однако, какой-либо информации на тему прибыльности, или даже предположительной стоимости токена попросту нет. Соответственно, неизвестно, оправдает ли данный проект надежды криптошахтеров, или же станет очередным разочарованием, пополнившим список канувших в историю "щиткоинов". Во всяком случае мы узнаем это уже в ближайшее время.