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После стремительного захвата сети Kaspa(kHeavyHash) профессиональным майнинг-оборудованием, криптошахтеры на видеокартах возлагают надежды на свежеиспечённый проект "Iron Fish".
Ранее "Железную рыбу" можно было добывать в тестовой сети, однако согласно информации на различных ресурсах, добытые ранее монеты не будут переноситься в основную сеть, а попросту сгорят. Но вот уже 21 апреля 2023 года команда планирует запуск основной сети, в которой криптодобытчики смогут полноценно получать награду за свои вычислительные мощности.
На просторах интернета появляется всё больше информации на тему настройки своего оборудования под данный алгоритм:
А значит в ближайшее время майнерам на видеокартах найдётся новая гавань, куда пристроить свои майнинг-фермы.
Однако, какой-либо информации на тему прибыльности, или даже предположительной стоимости токена попросту нет. Соответственно, неизвестно, оправдает ли данный проект надежды криптошахтеров, или же станет очередным разочарованием, пополнившим список канувших в историю "щиткоинов". Во всяком случае мы узнаем это уже в ближайшее время.