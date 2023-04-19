Американские оборонные предприятия больше не смогут закупать редкоземельные металлы у Поднебесной. Производство истребителей F-35 под угрозой

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Соединённые Штаты Америки ведут против Китая экономическую войну уже не первый год, всячески пытаясь задушить многие крупные компании Поднебесной. Хорошим и наиболее известным примером является компания Huawei. Китайский техногигант был обвинён в шпионаже и тесном сотрудничестве с Народно-освободительной Армией Китая. В результате на компанию наложили ряд санкций, которые серьёзно усложнили развитие компании.

Однако, сам Китай никаких санкций в ответ за свои компании не вводил. Стало известно, что Китайская Народная Республика ввела свои первые санкции на американские оборонные предприятия Lockheed Martin и Raytheon. Предлогом стали поставки оружия на остров Тайвань. Компании больше не смогут получать редкоземельные металлы контролируемые Поднебесной, а это, по имеющимся данным, 90% от всего рынка данных товаров. Ограничения могут серьезно отразиться на производство новейших американских истребителей F-35, и затронуть всю экономику США в целом.

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К сожалению для Соединённых Штатов, это не единственный козырь в рукаве Коммунистической Партии Китая, и в случае дальшейшего развития продолжающейся технологической блокады, руководство Поднебесной сумеет надавить и на других "Фронтах", будь то рынок полупроводников или рынок солнечных батарей.