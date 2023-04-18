В войне майнеров судя по всему специализированное оборудование взяло вверх, одна из компаний выпустила устройство с мощностью 2 TH/s

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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В какой-то период рынок видеокарт вновь приблизился к очередному витку роста цен, за счет подорожания основных майнерских криптовалют, таких как Kaspa, Radiant и Nexa. Курсы данных монет ушли на коррекцию, но большую проблему для майнеров составил приход ASIC-устройств в сеть Kaspa.

Майнерам на специализированном оборудовании удаётся вытеснить коллег по цеху на видеокартах. В середине апреля 2023 года один из производителей майнинг оборудования представил устройства с мощностью в 2 TH/s. На момент написания статьи сеть Kaspa уже превысила 1.2 PH/s, сеть выросла на 20% за пару дней, что может говорить о том, что первые выпущенные устройства данных моделей, уже трудятся в каком-нибудь майнинг-ангаре.

В это же время окупаемость новейших RTX 4090 улетело далеко за 1000 дней с момента покупки

На самом прибыльном на данный момент времени проекте Radiant, прибыль с одной видеокарты примерно 96 рублей, с учетом вычета расходов за электроэнергию, и средняя окупаемость при цене в 153 тысячи рублей, составляет 1590 суток.

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Таким образом, специализированное оборудование постепенно отбирает хлеб у майнеров на видеокартах.