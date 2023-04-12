Евгений Пригожин подтвердил слухи, о взаимодействии с силами Министерства Обороны на Бахмутском направлении

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Битва за Бахмут(Артёмовск) продолжается по сей день. Более того, по словам основателя Частной Военной Компании "Вагнер", штурмующей и зачищающей данный населенный пункт с его окрестностями, украинские подразделения сражаются всё отчаяннее, но взятие Бахмута под полный контроль, остаётся вопросом времени.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что юридически Бахмут был взят, после водружения флага над зданием администрации города, однако бои в городе не прекращались. На сегодняшний день бойцами ЧВК "Вагнер" взято 80% Артёмовска.

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Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видеообращение предпринимателя, в котором "Маэстро" описал изменения на Бахмутском направлении. В настоящее время, прикрытие флангов ЧВК "Вагнер" осуществляют подразделения Министерства Обороны. Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты полностью обороняются Вооруженными Силами Российской Федерации. Ранее все эти населённые пункты штурмовались Частной Военной Компанией "Вагнер".