Согласно разбору рынка видеокарт одного из русскоязычных блогеров, наиболее оптимальным решением в настоящих реалиях стала Nvidia CMP 50HX

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3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

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-20% на i9 12900 - цены в рублях падают

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В ожидании очередной очередного майнинг-бума криптодобытчики продолжают активно закупаться специализированным оборудованием и графическими адаптерами, неужели криптозима подходит к концу?

Один из русскоязычных майнинг-блогеров поделился соображениями, по поводу ценообразования на рынке видеокарт и подвёл итоги касательно наиболее выгодных для криптодобычи видеоускорителей. Лидером в топе майнера оказалась модель Nvidia CMP 50HX, имея на порядок более низкую цену, относительно своего игрового аналога - Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, данный графический процессор имеет практически идентичные вычислительные мощности.

В своём видео блогер подробно разобрал более бюджетную Nvidia CMP 40HX, являющуюся аналогом игровой Nvidia GeForce RTX 2060 Super. В тестах на алгоритме KHeavyHash(Kaspa), адаптер показывает себя существенно хуже версии с видеовыходами, такие же болячки у моделей Nvidia CMP 70HX и CMP 90HX. Однако, козырем CMP 40HX является весьма невысокая цена.

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Примечательно то, что майнеры на видеокартах всё увереннее закупаются дополнительными мощностями, собирая новые майнинг-фермы. Неужели всё идёт к построению 2020-2021 годов?