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Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
Американский экономист призывает избавляться от долларов, в связи с приближением крупнейшего экономического кризиса в истории
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  Один из известных экономистов в Соединённых Штатах Америки Питер Шифф, получивший признание за счёт своих прогнозов по поводу экономического кризиса 2008 года, считает что нас ждёт нечто большее, чем мы видели 15 лет назад.

  В далёком 2006 году Питер Шифф озвучил,какие проблемы назревают на рынке недвижимости в США и смог точно спрогнозировать, какие последствия ждут экономику в ближайшие годы. И вот, спустя годы экономист вновь даёт не самый позитивный прогноз для мировой экономики, а в первую очередь экономики США.


  В своих социальных сетях Питер призывает избавляться от долларов США, и считает что изменения в мире приведут к девальвации американской валюты. В первую очередь, на его взгляд, к этому приведут решения многих стран переходить на международную торговлю в национальных валютах и отказе от доллара. Также в качестве альтернативы доллару США, некоторые страны рассматривают торговлю в китайских юанях, что также становится проблемой для USD. Вместо с закатом эпохи "Нефтедолларов", ухудшится и общее благосостояние США. Дополнительно процесс ускоряют банковский кризис в связке с действиями Федеральной Резервной Системы.

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  Напомним, ранее другой выдающийся экономист - Рэй Далио дал прогноз, касательно изменений миропорядка на планете, и прихода нового гегемона на мировой арене - Китая.

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#сша #экономика #доллар #кризис #крах #рэй далио #экономист #питер шифф
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DeathWish
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"были в сети фото производства этих вакцин, в каких-то сарях" Увы, это может быть как правдой, так и абсолютно лживым вбросом с левыми фото неизвестно чего.
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WTF
12:11
... нужно просто подождать.
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