Евгений Пригожин подтвердил, что сотрудники компании ЧВК Вагнер занимаются подготовкой ополчения в приграничных регионах

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

За прошедший год, в связи с проводимой Россией Специальной Военной Операции, сложилось тяжёлая ситуация в граничащих с Украиной регионах. Время от времени приграничные населённые пункты подвергаются артиллерийским обстрелам или же прилётам беспилотных летательных аппаратов. Также многие помнят вылазку диверсионно-разведывательной группы, просочившейся на территорию Брянской области.

На данный момент нет никаких предпосылок к окончанию украинского конфликта, а значит и вероятность подобных вылазок остаётся на высоком уровне. В связи с этим в приграничных регионах ведётся работа по усилению безопасности.

Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что опытные бойцы "Оркестра" занимаются подготовкой народного ополчения в Курской и Белгородской областях. По мнению предпринимателя, вылазка украинских диверсантов была нацелена именно на Брянскую область, в связи с менее подготовленной гражданской обороной.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

"Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьёз думать об этом уже сейчас. Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры. Если будет такая необходимость, запрос от представителей общественности — безусловно, ЧВК «Вагнер» готова будет оказать соответствующую помощь. Те мощности, которые необходимы для обучения, у нас на сегодняшний день есть, развёрнуты и действуют." - добавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.