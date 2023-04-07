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За прошедший год, в связи с проводимой Россией Специальной Военной Операции, сложилось тяжёлая ситуация в граничащих с Украиной регионах. Время от времени приграничные населённые пункты подвергаются артиллерийским обстрелам или же прилётам беспилотных летательных аппаратов. Также многие помнят вылазку диверсионно-разведывательной группы, просочившейся на территорию Брянской области.
На данный момент нет никаких предпосылок к окончанию украинского конфликта, а значит и вероятность подобных вылазок остаётся на высоком уровне. В связи с этим в приграничных регионах ведётся работа по усилению безопасности.
Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что опытные бойцы "Оркестра" занимаются подготовкой народного ополчения в Курской и Белгородской областях. По мнению предпринимателя, вылазка украинских диверсантов была нацелена именно на Брянскую область, в связи с менее подготовленной гражданской обороной.
"Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьёз думать об этом уже сейчас. Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры. Если будет такая необходимость, запрос от представителей общественности — безусловно, ЧВК «Вагнер» готова будет оказать соответствующую помощь. Те мощности, которые необходимы для обучения, у нас на сегодняшний день есть, развёрнуты и действуют." - добавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.