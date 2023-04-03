Своё мнение о произошедшем озвучил основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин

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В сети появились кадры с допросом Дарьи Треповой, девушку которую подозревают в совершении теракта 2 апреля 2023 года. По имеющимся данным, Дарья пронесла в одно из кафе Санкт-Петербурга, в котором проходил творческий вечер, взрывное устройство, находящееся внутри статуэтки. Целью теракта было убийство военного корреспондента Владлена Татарского, к сожалению в результе взрыва Владлен (Максим Фомин) был убит.



Сама Дарья отрицает свою причастность к данному террористическому акту. Касательно произошедшего уже высказался основатель Частной Военной Компании "Вагнер". По мнению Евгения Пригожина, есть определенные сходства с убийством Дарьи Дугиной, однако, в том что Владлена Татарского убили украинские спецслужбы, бизнесмен сомневается.

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"Что касается гибели Дарьи Дугиной - да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд-ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал" - заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.