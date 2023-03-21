В условиях продолжающейся криптозимы, майнинг-сообщество находит новые варианты использовать своё оборудование

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В 2021 году криптошахтёры и производители видеокарт были на коне. В какой-то момент времени мощнейшая в 2021 году видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 приносила майнерам в сутки 1,500-2,000 рублей. Этот пик доходности шахтёров продлился порядка месяца. Видеокарты сметали с прилавков магазинов, а цены при этом на ту же RTX 3090 колебалась от 250 до 350 тысяч рублей, и несмотря на заоблачную прайс, покупателей хватало.

Нередки были случаи честного обмена поддержанных автомобилей на флагманскую видеокарту 3000-ой линейки. В сети можно наткнуться на информацию и о более безумных случаях, когда криптоинвесторы продавали свои квартиры, чтобы приобрести новенькие майнинг-фермы. Но всё это уже далеко позади, на видеокарты нет такого ажиотажа, а большинство некогда криптоинвесторов, стали торговцами на вторичном рынке.

Но криптоиндустрия не стоит на месте. Майнеры находят новые применения свои вычислительным мощностям. Наверняка многие уже слышали про такой ресурс, как "NiceHash", где одни майнеры имеющие оборудование могут сдавать его в аренду данному сервису и получать за это вознаграждение в Bitcoin. Соответственно другие майнеры могут внести оплату также в BTC и получить дополнительные вычислительные мощности на необходимом им алгоритме.

Однако, майнеры идут в ногу со временем. В сети появляется всё больше проектов, ищущих применение своим видеоадаптерам, или же окружающих майнеров. Так например площадка "Liquid Mining" начала предлагать возможность, приобрести вычислительные мощности своих видеоадаптеров в качестве NFT, для дальнейшей добычи различных криптовалют. Наверняка компания имеет и более узконаправленные ASIC-устройства, так как занимается еще и добычей BTC. Насколько это выгоднее предыдущих проектов пока сказать сложно, но видеокарта-NFT действительно новаторский подход.

Также в несколько месяцев назад появился новый криптопроект "Clore", работающий на классическом консенсусе Proof of Work. Но любопытнее выглядит магазин мощностей "CloreAI", в котором при необходимости пользователи без мощных ПК арендуют высокопроизводительные видеокарты, для любых вычислительных нагрузок, как например рендеринг, кодирование или обучение искусственного интеллекта. А уже бывшие майнеры, наконец зарабатывают на предоставлении своих видеоадаптеров, можно сказать используя их по предназначению.

Какие еще бизнес-идеи мы увидим в эту криптозиму, даже сложно представить.

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