Среди остатков флагманских моделей предыдущего поколения остаются лишь BOX версии и исполнения на водяном охлаждении

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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За последние месяцы майнинг на видеокартах уже перестал приносить большие деньги здесь и сейчас, и часть криптошахтёров ринулась распродавать своё добро на торговой площадке Авито. Но есть и масса опытных майнеров, которая закупает видеокарты именно в это время, когда разочарованные коллеги по цеху отдают графические вычислители за полцены.

За последние недели, с полок отечественных магазинов пропала вся флагманская линейка Nvidia GeForce RTX 3000 серии. Если ранее у официальных дилеров не было проблем с ассортиментом на данные видеоадаптеры, и можно было подобрать любую модель от RTX 3080 до RTX 3090 Ti, причем практически от любого вендора, за некоторыми исключениями, то уже на сегодняшний день в продаже имеются только боксовые версии, предназначенные для подключения к ноутбукам, и исполнения с водяным охлаждением.

Ранее от Nvidia поступала информация, что компания завершила производство фирменных видеокарт RTX 3000 Founders Edition, однако, данные модели с самого начала были эксклюзивом на российском рынке. Учитывая слухи, о готовности пополнить 3000-ую линейку очередной модификацией RTX 3060, исчезновение старших моделей кажется преждевременным.

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