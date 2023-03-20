Основателю частной военной компании «Вагнер» удалось добиться солидарности со стороны администрации Краснодарского края

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Пару дней назад в сети разгорелся очередной скандал, в одном из регионов Российской Федерации местная администрация отказала в Частной Военной Компании «Вагнер», возможности похоронить своих павших бойцов на одном из кладбищ, рядом со своими товарищами.

Основатель компании незамедлительно забил тревогу. Видеообращение записали также и воины "Оркестра", находясь на передовой. Новость моментально разлетелась по социальным сетям и средствам массовой информации. В одном из своих сообщений, Евгений Пригожин озвучил, что в случае попытки воспрепятствовать похоронной процессии, погибших воинов домой к одному из чиновников. Как сказал предприниматель, последнего тревожил наплыв журналистов, к местам захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» .

Однако, в одном из своих последних сообщений, Евгений Пригожин поблагодарил всех тех кто прибыл на похороны бойцов, тех кто поддержал позицию "Оркестра" и его лично.

"Сегодня представитель ЧВК «Вагнер» был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет" - заявил основатель компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

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