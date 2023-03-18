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Помимо побед на линии соприкосновения, Частная Военная Компания "Вагнер" сумела добиться успеха и в медийном пространстве. "Оркестр" зарекомендовал себя, как боевое братство, со строгой дисциплиной, богатым боевым опытом, и лояльным отношением ко всем сотрудникам компании.
Поступившие ранее на службу к "Музыкантам" бывшие заключённые, спустя шесть месяцев получили обещанные им награды: денежное довольствие предусмотренное контрактом, полное помилование и возможность начать жизнь с чистого листа. Помимо этого, всё желающие могут вернуться после отдыха, и отправиться на дополнительную подготовку с вариантами подобрать специальность.
Однако, черпать ресурсы в местах лишения свободы у компании возможности больше нет, и была сделана ставка на размещение пунктов приёма добровольцев. Результат, по заявлению Евгения Пригожина, превысил все ожидания. В среднем каждый день приходит от 500 до 800 человек, готовых обучиться и сражаться в рядах ЧВК "Вагнер". В некоторые дни количество добровольцев доходит до 1,200 рекрутов в день. По прогнозам, к середине мая количество сотрудников компании увеличится на 30,000 человек.