Разберём, что сейчас происходит на рынке цифровых активов, и какой стратегии придерживаются криптошахтеры







реклама





За последнюю неделю криптовалютный рынок показывает уверенный рост. На фоне обрушения различных иностранных банков, и новостей, о срочном смягчении кредитно-денежной политики в США, Bitcoin и другие цифровые активы чувствуют себя уверенно. Также способствуют этому и заявления, о необходимости спасать падающие банки. Если говорить прямо, то Федеральная Резервная Система запустила печатный станок, по аналогии с Ковидным кризисом.

Наблюдая за происходящим, многие майнеры пользуются моментом, и наращивают свои вычислительные мощности. В период продолжающейся криптозимы, цены на видеоадаптеры упали до рекордных отметок. Время от времени на просторах отечественных интернет-магазинов, можно найти любимую геймерами Nvidia RTX 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти за 25-26 тысяч рублей. Примерно в этом ценовом диапазоне держались видеокарты RTX 2060 6gb до 2020 года, и вполне возможно, что дно по видеокартам уже близко.

Но как именно переживают шахтёры эту криптозиму? Один из русскоязычных майнер-блогеров поделился своими соображениями и планом действий, в период низкой доходности. Учитывая насыщенность вторичного рынка выгодными предложениями, автор данного канала продолжает скупать наиболее привлекательные товары. По мнению шахтёра, ближайшие два года, рынок криптовалют может вновь перейти в бычий цикл. Основной причиной тому станет очередной халвинг BTC. А на данный момент, майнер продолжает копить различные токены в своём портфеле. Большая часть майнинг-сообщества делает ставку на такие токены как Kaspa и Etc. В 2021 году Ethereum Classic достигал цены в 180 долларов за токен, сегодня же в 8 раз ниже пика, а проект Kaspa является новичком на рынке, но с большими перспективами. Криптозима по мнению блогера, является наиболее благоприятным временем, для добычи, так как сложность сети падает до минимальных значений.

Помимо стандартных PoW проектов, у майнеров появляются возможности, дополнительно заработать на гибридных проектах, которые позволяют получить токены и за счёт вычислительных мощностей, и за счёт стейкинга уже добытых монет. На данный момент известно 3 проекта с подобным функционалом: Conflux Network, Blackchain и Chinet. Первый уже давно известен на криптовалютном рынке, на сегодняшний день CFX торгуется на отметках в 4 раза ниже своего максимума. В свою очередь CHN и BLACK стартовали совсем недавно, и им ещё предстоит пройтись по дорожной карте.

Однако, по сей день нет никаких предпосылок, что найдется настолько сильный проект, который сможет взять на себя то огромное количество видеоускорителей, которое сосредоточил в своей сети проект Ethereum. Детище Виталика Бутерина кормило львиную часть всех майнеров на видеокартах. Будем следить за происходящим на рынках криптовалют и комплектующих.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



