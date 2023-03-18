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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Майнеры продолжают расширять свои фермы в период продолжающейся криптозимы
Разберём, что сейчас происходит на рынке цифровых активов, и какой стратегии придерживаются криптошахтеры
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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут



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  За последнюю неделю криптовалютный рынок показывает уверенный рост. На фоне обрушения различных иностранных банков, и новостей, о срочном смягчении кредитно-денежной политики в США, Bitcoin и другие цифровые активы чувствуют себя уверенно. Также способствуют этому и заявления, о необходимости спасать падающие банки. Если говорить прямо, то Федеральная Резервная Система запустила печатный станок, по аналогии с Ковидным кризисом.

  Наблюдая за происходящим, многие майнеры пользуются моментом, и наращивают свои вычислительные мощности. В период продолжающейся криптозимы, цены на видеоадаптеры упали до рекордных отметок. Время от времени на просторах отечественных интернет-магазинов, можно найти любимую геймерами Nvidia RTX 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти за 25-26 тысяч рублей. Примерно в этом ценовом диапазоне держались видеокарты RTX 2060 6gb до 2020 года, и вполне возможно, что дно по видеокартам уже близко.

  Но как именно переживают шахтёры эту криптозиму? Один из русскоязычных майнер-блогеров поделился своими соображениями и планом действий, в период низкой доходности. Учитывая насыщенность вторичного рынка выгодными предложениями, автор данного канала продолжает скупать наиболее привлекательные товары. По мнению шахтёра, ближайшие два года, рынок криптовалют может вновь перейти в бычий цикл. Основной причиной тому станет очередной халвинг BTC. А на данный момент, майнер продолжает копить различные токены в своём портфеле. Большая часть майнинг-сообщества делает ставку на такие токены как Kaspa и Etc. В 2021 году Ethereum Classic достигал цены в 180 долларов за токен, сегодня же в 8 раз ниже пика, а проект Kaspa является новичком на рынке, но с большими перспективами. Криптозима по мнению блогера, является наиболее благоприятным временем, для добычи, так как сложность сети падает до минимальных значений.

  Помимо стандартных PoW проектов, у майнеров появляются возможности, дополнительно заработать на гибридных проектах, которые позволяют получить токены и за счёт вычислительных мощностей, и за счёт стейкинга уже добытых монет. На данный момент известно 3 проекта с подобным функционалом: Conflux Network, Blackchain и Chinet. Первый уже давно известен на криптовалютном рынке, на сегодняшний день CFX торгуется на отметках в 4 раза ниже своего максимума. В свою очередь CHN и BLACK стартовали совсем недавно, и им ещё предстоит пройтись по дорожной карте.

  Однако, по сей день нет никаких предпосылок, что найдется настолько сильный проект, который сможет взять на себя то огромное количество видеоускорителей, которое сосредоточил в своей сети проект Ethereum. Детище Виталика Бутерина кормило львиную часть всех майнеров на видеокартах. Будем следить за происходящим на рынках криптовалют и комплектующих.

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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