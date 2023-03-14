Дрон после столкновения рухнул в водах международного пространства

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Как сообщает европейское командование Вооруженных сил Соединённых Штатов Америки, над Черным морем произошло столкновение российского истребителя СУ-27 и американского беспилотного самолёта разведчика MQ-9, он же Reaper.

"Примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9" - говорится в сообщении EUCOM

По имеющейся информации беспилотный летательный аппарат затонул в международных водах. По заявлениям командования Вооружённых сил США, российский самолёт совершал небезопасные манёвры.





По словам американской стороны, дрон совершал стандартные, рутинные операции в свободном для полётов, международном воздушном пространстве над Черным морем, а действия российского пилота привели к его падению и полной потере.

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О данном происшествии уже сообщили президенту США Джо Байдену. Вашингтон успел охарактеризовать произошедшее как "небезопасное, непрофессиональное и безрассудное".