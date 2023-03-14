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В 2022 году мы уже раскрывали тему модернизации расконсервированных боевых машин Т-62, которые в большом количестве стоят на всей территории нашей родины. Наследие оставленное нам после развала Советского Союза. Многим из этих машин уже более 50 лет. Они должны были противостоять боевым машинам блока НАТО, и вот спустя долгие годы они скорее всего встретят на украинском рубеже и немецкие Leopard и американские Abrams.
Накануне депутат государственной думы Андрей Гурулев посетил «103 бронетанковый ремонтный завод». Работники завода показали как именно проходит модернизация и возвращение в строй тех самых Т-62, точнее уже Т-62М и Т-62МВ.
Модернизации подвержены двигатель, система связи, система управления, установлены тепловизоры и современная динамическая защита. Всё это в совокупности выводит танки 60-ых годов, на качественно новый уровень, позволяющий выполнять боевые задачи на фронте.
Из 103-го БТРЗ более 40-ка боевых машин уже отправлены в зону специальной военной операции, несколько танков готовы к отправке. В целом на хранении нетронутыми стоит ещё порядка 900 танков Т-62, которые в дальнейшем также будут проходить модернизацию.
Также 103 БТРЗ занимается модернизацией других боевых машин, по типу БМП, БТР и БРДМ.