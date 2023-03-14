Помимо тренировок по стрельбе, медицине и другим дисциплинам, парней ждут изнурительные тренировки в непроходимой грязи, воде по пояс и напористый ветер

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Еще в 2022 году основатель "Музыкального оркестра" Евгений Пригожин, предложил ввести систему дополнительной военной подготовки для мужчин. По словам предпринимателя, в такой напряженный для всего мира период времени, необходимо чтобы каждый при необходимости мог взять встать на защиту своей родины. В первую очередь данная система необходима в приграничных регионах.

Совсем недавно в сеть попало видео, снятое на одном из учебных центров, принадлежащих Частной Военной Компании "Вагнер". На ролике отображены некоторые упражнения из программы специальной подготовки бойцов "Оркестра".

Ребят обучают в первую очередь огневой подготовке, как производить огонь со стойки, с приседа, стрельба лёжа. Бойцы ознакамливаются с различными видами взрывных устройств, подствольные гранатомёты, противотанковые установки. Изучается оказание первой помощи в боевых условиях. Ведение боя в различных постройках и сооружениях.

"Музыканты" проводят обучение в различных природных условиях, бои проходят и под палящим солнцем и под изнуряющим ливнем. Грязь, вода, ветер, всё это зачастую сопутствует бойцам на линии соприкосновения, к этому также готовят и поступающих добровольцев "Оркестранты"

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