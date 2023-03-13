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Пригожин: Нет никакого конфликта между бойцами ЧВК "Вагнер" и бойцами ВС РФ
Машины десятками подвозят боеприпасы
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  Недавно опубликованный пресс-службой основателя Частной Военной Компании "Вагнер" видеоролик, в котором он развёрнуто отвечает, на ряд поступающих ему вопросов, моментально облетел все социальные сети и средства массовой информации. Особенно активно обсуждается его скандальное заявление, о выдвижении себя в кандидаты президента Украины.

  Однако, его слова похвалы и одобрения, адресованные в адрес министерства обороны, не сумели также завируситься на просторах интернета. По крайней мере, исходя из очередного заявления Евгения Пригожина, никакой реакции от высшего командования Министерства Обороны не поступало. Представителей компании всё также не пропускают в штаб командования группировкой Специальной Военной Операции, телефонная линия также недоступна, каких либо улучшений с поставками также не наблюдается.

  Бизнесмен всё же отметил и позитивные моменты. Вчера и сегодня различные подразделения Армии России, с Запорожского направления, с Донецка, с Авдеевки, где также не стихает артиллерийская канонада, отрывают от себя боеприпасы и подвозят их товарищам из ЧВК "Вагнер". За первый день бойцы получили порядка 15 машин, и во второй день 12.

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  «Когда им потребуется помощь, мы придём к ним на помощь. Нету никакого конфликта между бойцами ЧВК "Вагнер" и бойцами Министерства Обороны, есть интриганы, а всё остальное ведёт только к победе» - Евгений Пригожин.

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Ну да. Правы те кто написал выше. Бан уверенный. Посмотрел что блогер тут пишет. То что я называю спам и желтуха. Нет спасибо. Такого контента не надо
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beltar
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Теперь ты уже на Донбассе? Ты же 6800XT купил. Якобы.
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beltar
00:52
Ну да, сразу видно бомжа, который из-за лагов ничего сделать не может. Уважающие себя игроки меньше средней ставить не будут. Впрочем киберпанк и на среднем очень легкий.
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