реклама
Министерство Финансов не покидает мысли, о срочном налогообложении отечественных криптодобытчиков. Казалось бы, на дворе по сей день криптозима, доходы майнеров держатся чуть выше расходов за электроэнергию, и многие шахтёры и вовсе распродают своё оборудование, но как говорится: готовь сани летом, так и здесь.
Законопроект постоянно редактируется, и согласно последнему обновлению, майнеры обязаны будут предоставлять информацию, о всей полученной криптовалюте, в налоговую. Помимо этого, необходимо передавать в компетентные органы, все адреса своих криптовалютных кошельков. На всё вышеперечисленное будет даваться определённый промежуток времени, в противном случае криптоинвесторы получат суровое наказание. В случае, если речь идёт о крупных денежных суммах, злоумышленник может получить отнюдь не виртуальный срок. В добавок к этому, в законопроекте предусмотрены дополнительные штрафы. Под крупными денежными суммами, подразумевается цифра в 15 миллионов рублей, особо крупными называют уже суммы от 45 миллионов рублей. В первом случае правонарушитель получит до 2 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей, во второму случае отсидеть придётся уже до 4 лет и до 2 миллионов оплатить государству.
Пока всё же сложно понять, по какой формуле должны будут платить майнеры, исходя от актуального на момент получения криптовалюты курса, или же по курсу обмена криптовалюты на фиатные деньги? Будут ли учитывать расходы на электроэнергию, вопросов огромное количество, но однозначно, данный род деятельности должен облагаться какими либо налогами.