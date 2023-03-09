Бойцы "Оркестра" продолжают наступать на Бахмутском направлении

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"Музыкальный Оркестр Вагнера" продолжают свои гастроли на Бахмутском направлении. Сегодня утром основатель Частной Военной Компании "Вагнер" сообщил, что населённый пункт Дубово-Василевка полностью под контролем "Музыкантов".

«На окраинах идут бои. Вся территория населённого пункта под нами» - Евгений Пригожин.

Несмотря на ряд сложностей обрушившихся на плечи компании "Вагнер", бойцы продолжают показывать высокие результаты в выполнении боевых задач. Вновь в подразделение не поступает необходимое количество боеприпасов, а все связи со штабом командования Специальной Военной Операцией, просто напросто оборван. Телефонная линия, по словам Евгения Пригожина, заблокирована, и все пропуска представителей компании в штабе - аннулированы, их попросту не пускают.

Ранее бизнесмен прокомментировал слова ВСУ Череватова, о том что Бахмут(Артёмовск) является последним рубежом для ЧВК "Вагнер". В своём ответе Евгений Пригожин объяснил, что такое вполне может быть, но свою задачу по освобождению Бахмута, компания достойно доведёт до конца.

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